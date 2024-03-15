Москалькова: пограничники Эстонии мешают попасть в Россию на выборы

Эстонские пограничники совершают попытки помешать россиянам попасть в РФ для голосования на выборах президента.

В связи с этим уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует обратиться в ООН, ОБСЕ и Совет Европы, сообщила она в своем Telegram-канале.

"Крайнюю обеспокоенность вызывают попытки эстонских пограничников помешать нашим гражданам попасть в Россию, чтобы проголосовать", - написала она.

Омбудсмен добавила, что будет обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека, председателю Комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека "в связи с этим недопустимым поведением".

Москалькова уточнила, что 15 марта более 200 граждан РФ, проживающих в Эстонии, проголосовали на выборах президента России на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.