Захарова рассказала, как будет голосовать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что проголосует на выборах президента России очно в субботу, 16 марта.

"Я, конечно, пойду голосовать. Мы занимаемся информационным обеспечением, для нас очень важно начало этого этапа, оставила [свое] голосование на завтрашнее утро", - сказала дипломат. "Завтра пойду на избирательный участок", - заверила Захарова.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.