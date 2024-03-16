Международные наблюдатели и эксперты высоко оценили прозрачность и техническую оснащенность процесса голосования в Крыму на выборах президента России. Они считают, что Европе есть чему получиться у крымчан в организации выборов.

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Иностранцы посетили центры общественного наблюдения и избирательные участки в Симферополе и Севастополе и смогли своими глазами увидеть, как проходит голосование, задать вопросы председателям участковых комиссий и представителям общественности. Их особенно заинтересовала работа комплексов обработки избирательных бюллетеней, а также возможность дистанционного голосования через интернет.

Генеральный секретарь Панфариканского союза молодежи Ахмед Бенинг (Гана) отметил, что на участках в Крыму установлена передовая система видеонаблюдения, которая позволяет видеть процесс голосования в реальном времени и обеспечивает прозрачность голосования. По его словам, с подобной системой он раньше не сталкивался.

- Могу констатировать факт, что выборы в Крыму проходят свободно, честно и прозрачно, - сказал Бенинг. - Никто никого не заставляет ходить на выборы, соблюдено все, что необходимо для безопасного и прозрачного избирательного процесса.

Депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Сербии Милош Банджур по возвращении домой намерен написать статью о том, как проходят выборы в Крыму и что он здесь увидел. Он считает, что для избирателей в России предоставлены наиболее широкие возможности проголосовать, и этот опыт могли бы перенять в странах ЕС.

- Я знаю, как протекают выборы в странах бывшей Югославии и в соседних странах Евросоюза, - рассказал Банджур. - Такой уровень технической подготовки и такой уровень прозрачности не существует ни в одной из стран на Балканах. Все, что говорят на Западе о России, о проведении выборов - это ложь, мы это прекрасно знаем. Их самих надо привезти сюда и показать, как демократическая страна проводит выборный процесс.

Наблюдатель рассказал, что в Сербии выборы проходят только один день с 8 часов утра до 8 часов вечера, но не все граждане успевают в этот день попасть на участки. Также нет возможности проголосовать у тех, кто по работе или другой причине уехал в другой город. Отсутствует и система электронного голосования.

- У нас молодежь очень много пользуется мобильными и электронными устройствами, и возможность дистанционного голосования могла бы привлечь молодых людей к участию в выборах, - отметил он. - Также у вас есть автобусы, которые ездят по далеким поселкам, к пожилым людям. Это прекрасно! Мне кажется, что Россия продумала и построила систему, в которой каждому гражданину предоставлена возможность проголосовать. Участники международной делегации по итогам поездки в Крым сделают заявление о том, как проходит выборный процесс на полуострове. Они предложили тем европейским политикам, кто не согласится с их позицией, приехать в Крым и увидеть все своими глазами. - Наша цель показать Евросоюзу, что выборы в России проходят демократично, что ваша страна уже давно стала передовиком демократических выборов по сравнению со странами Европы, - заявил Президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры, эксперт из Словакии Матуш Алекса. - Мы также очень рады заметить, что в России на избирательные участки приходят семьи с детьми. Это прекрасная традиция, которой в Европе нет. Если вдруг Евросоюз решит оспорить наше заявление, пусть сами приезжают и смотрят.

Также наблюдатели отметили, что выборы в Крыму проходят в праздничной атмосфере. Многие приходят голосовать с улыбкой.