Путин пообещал, что удары по России не останутся безнаказанными
Удары по России не останутся безнаказанными, заявил российский президент Владимир Путин.
«Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — сказал он в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза России.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары по избирательным участкам в Каховке и Брилёвке Херсонской области.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Брилёвке два человека пострадали из-за обстрела.