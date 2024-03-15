Путин пообещал, что удары по России не останутся безнаказанными

Удары по России не останутся безнаказанными, заявил российский президент Владимир Путин.

«Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — сказал он в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза России.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары по избирательным участкам в Каховке и Брилёвке Херсонской области.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Брилёвке два человека пострадали из-за обстрела.