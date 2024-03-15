Путин заявил о попытках Киева сорвать выборы ударами по мирным жителям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим наносит удары по мирным населенным пунктам в РФ с целью сорвать выборы. ТАСС

«С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», — сказал он. RT на русском

По его словам, удары Киева по РФ не останутся безнаказанными. Вечерняя Москва