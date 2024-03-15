Мединский предложил объединить школьные экзамены по истории и обществознанию

Помощник президента Владимир Мединский предложил объединить основной (ОГЭ) иединый госэкзамен (ЕГЭ) поистории иобществознанию водин. Обэтом заявил навстрече сучителями вКазанском федеральном университете вчера, 14марта.

Его слова приводитТАСС: «Вконечном итоге, видеале, намой взгляд, хорошобы нам сделать единый ОГЭ иЕГЭ поистории иобществознанию. Просто добавить вопросы, связанные собществознанием. Янескрою, что многие сотрудники министерств иведомств предлагают этот предмет [обществознание] ликвидировать, как вредный».

Вфеврале стало известно, что минпросвещения РФсобирается исключить обществознание изпрограммы 6-8 классов, оставив один урок внеделю в9-10 классах. С1сентября 2023 года 10-11 классы

начали обучаться

поновым учебникам всеобщей истории иистории России сразделом о«специальной военной операции», написанным втом числе Мединским. Онназвал их«госучебниками». После возмущений вЧечне ивмешательства главы республики Рамзана Кадырова Мединский

сказал

, что готов переписать главу орепрессированных народах вСССР.