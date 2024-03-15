В Госдуме объяснили планы повысить возраст молодежи до 38-40 лет

В России заявили о планах повысить возраст молодежи до 38 лет. Есть вероятность, что это не последняя планка и установить ее могут на еще более солидный возраст, считает депутат Госдумы Светлана Бассараб. Подобные решения, по ее словам, необходимы для предоставления молодым людям трудовых гарантий.

"Сегодня молодому специалисту, ищущему работу, государство во многом помогает, в частности квотирует рабочие места, предоставляет возможность получить самую высокую заработную плату", — пояснила Бессараб в беседе с телеканалом "360".

Также в России реализуются программы "Земский доктор" и "Земский учитель", в которым к молодым специалистам относятся работники до 45 лет, добавила она. Это верный шаг, так как подобные гарантии необходимы для людей и после 35 лет, подчеркнула парламентарий.

Еще одной причиной повышения возраста молодежи депутат назвала рост продолжительности жизни, а как следствие – увеличение времени, когда люди по факту являются работоспособными и молодыми.

"Не удивлюсь, если со временем утвердят возраст молодежи на уровне 38-40 лет", — заключила Бессараб.

Однако подобные возрастные сдвиги также приводят к тому, что юность "заходит слишком далеко", из-за чего некоторые люди считают, что в 20-21 год человек еще ребенок, отметил социальный психолог Алексей Рощин.

"Понятно, что государство предпринимает такие действия не с точки зрения психологии и биологии человека, а изменяет возраст из соображений экономики, — подчеркнул он. — Сейчас российские экономисты стремятся, чтобы различные программы социальной поддержки работали эффективнее".

Напомним, о возможном повышении возраста молодежи до 38 лет заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его мнению, этот шаг подтвердит готовность расширять меры поддержки молодых людей.