В Сибири и на Дальнем Востоке главы регионов проголосовали на выборах президента

Губернаторы регионов Сибири и Дальнего Востока проголосовали на участках в первый день президентских выборов. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Так, свой голос оставили главы Алтайского и Камчатского краев, Бурятии, Еврейского автономного округа, Забайкалья, Омской, Кемеровской, Амурской, Сахалинской и Тюменской областей.

В Красноярске на выборах работают наблюдатели из Камеруна, Мозамбика, Непала, Бенина, Индонезии, Турции, Казахстана, Мальдив и США, с которыми пообщался губернатор региона Михаил Котюков. Он рассказал иностранцам о Масленице.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что на одном из УИКов избиратели региона смогут послушать выступление оперных певцов. Также выборы стартовали на Урале, где на выборы пришел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

15 марта в России стартовал первый день голосования на выборах президента. ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции "Газеты.Ru".