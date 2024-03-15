Медведев с женой проголосовали на выборах президента РФ

Дмитрий и Светлана Медведевы проголосовали на выборах президента РФ. Об этом пишет ТАСС. Супруги голосовали очно на избирательном участке в МАУ "КМЦ "Дом Молодежи" в Подмосковье.

До этого политтехнолог назвал ожидаемой высокую явку на выборах президента России.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции "Газеты.Ru".