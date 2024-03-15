В Крыму перечислили три самых важных достижения в составе России

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал о трех главных достижениях после воссоединения полуострова с Россией. Их он перечислил в беседе с РИА Новости.

Самым важным достижением он назвал возвращение Крыма на Родину. По словам собеседника агентства, многие жители мечтали об этом, но сомневались, что доживут до этого момента.

Вторым достижением, продолжил Константинов, является уверенность народа в завтрашнем дне. Он отметил, что люди вновь обрели «жизненную перспективу», которую потеряли после распада СССР. «Это очень важно: знать точно, что завтра все будет хорошо, мы будем двигаться вперед, развиваться», — заявил глава парламента.

Третьим достижением, добавил он, стало развитие инфраструктуры Крыма. По его словам, полуостров преобразился до неузнаваемости.