Макрона заподозрили в осведомленности о заговоре вокруг выборов в США

Сенатор Алексей Пушков предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон может знать об исходе выборов президента США и заговоре из-за его недавних высказываний. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале парламентария.

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Накануне в интервью телеканалу France 2 Макрон выразил сомнения в способности Дональда Трампа одержать победу на предстоящих президентских выборах в США.

«Макрон дает понять, что знает исход борьбы за Белый дом в США... То есть Макрон прямым текстом сообщает, что у него есть данные из самых верных источников, что Трамп выбран не будет», — написал Пушков.

При этом он отметил, что Трамп лидирует по всем опросам, даже «колеблющиеся» штаты склоняются в его пользу.

Сенатор задался вопросом, что означает фраза Макрона о том, что Трамп не сможет стать президентом: это — очередная пустая фраза или французский президент проинформирован о заговоре.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.