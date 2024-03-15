Кабмин РФ обсудит создание российско-китайской лунной станции

Правительство РФ на очередном заседании рассмотрит создание и использование российско-китайской Международной научной лунной станции, выплаты медикам, работающим в небольших городах и селах, и ряд других тем. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Одной из тем обсуждения станет законопроект о ратификации соглашения между Россией и Китаем в области создания Международной научной лунной станции. Как отметили в кабмине, законопроект направлен на осуществление сотрудничества в области создания и использования станции, а также подготовки научных сотрудников и специалистов. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания станции Россия и Китай подписали в марте 2021 года.

Помимо этого, как накануне сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством, в пятницу будет рассмотрено постановление о выплатах для медиков в небольших регионах, которые затронут более 200 тыс. сотрудников. Как сообщала Голикова, пособия за март будут начислены в апреле.

Ранее на Форуме будущих технологий глава государства предложил повысить размер ежемесячных выплат для тех специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. Так, в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек размер выплат врачам составит 50 тыс. рублей, а среднему медицинскому персоналу - 30 тыс. рублей. В населенных пунктах, где проживают от 50 тыс. до 100 тыс. жителей, размер выплат врачам составит 29 тыс. рублей, а медработникам среднего звена - 13 тыс. рублей. Президент поручал правительству завершить эту работу в короткие сроки, чтобы медицинские работники уже с 1 апреля начали получать выплаты за март.

На заседании будут также обсуждаться и поправки в Налоговый кодекс РФ. Они подготовлены для реализации положений основных направлений налоговой политики.

Кабмин намерен обсудить и выделение средств на государственную закупку сельскохозяйственной продукции для стабилизации цен на этом рынке и поддержания доходов агропромышленных производителей. Как поясняли в пресс-службе, распоряжение направлено "на увеличение объема запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции".

Поддержка регионов и другие темы

В ходе заседания также будет поднят вопрос о выделении средств на закупку автомобилей для Донецкой Народной Республики.

"Проект распоряжения направлен на решение транспортных задач в рамках гуманитарных миссий", - отметили в кабмине.

Будет обсуждаться и предоставление дотаций бюджету Херсонской области - деньги пойдут на обеспечение социально значимых обязательств региона в первом полугодии 2024 года.

Правительство также обсудит изменения в распределении субсидий для регионов, направленных на достижение показателей госпрограммы "Развитие туризма" в 2024 году. Будет обсуждаться и предоставление средств регионам для софинансирования создания системы ухода за пожилыми гражданами и инвалидами - субсидии будут направлены 88 регионам.

Помимо этого, в повестке заседания - наделение Минприроды РФ полномочием по установлению правил использования лесов для изыскательной деятельности.

Также правительство обсудит итоги реализации Федеральной адресной инвестиционной программы и работы по снижению объема незавершенного строительства в 2023 году. Анализ реализации программы был проведен в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета.