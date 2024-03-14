Лавров сообщил о планах посетить Донбасс

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах посетить Донбасс. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что целью поездки станет посещение российских представительств в Луганской и Донецкой народных республиках.

«Я туда собираюсь. Хочу поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются», — добавил Лавров.

Также он указал, что в Запорожской и Херсонской областях представительства МИД РФ будут «созданы чуть позже». По словам Лаврова, ведомство, его загранучреждения, подразделения и ГлавУпДК «оказывают гуманитарную помощь». Глава МИД назвал это «правильным», подчеркнув, что получает обратную связь в виде видео с передовой от «ребят с приветственными словами».