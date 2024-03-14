Путин посмертно наградил медалью замглавы района Белгородской области

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, подорвавшегося в машине на мине.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что Бородаенко награждён за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Машина с Бородаенко подорвалась на мине в районе хутора Высокий 13 декабря, пострадали три человека. Мужчина скончался в больнице 16 декабря.