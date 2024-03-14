Стало известно о готовности Украины отказаться от Крыма в 1991 году

Власти Украины в 1991 году были готовы отказаться от Крыма, чтобы получить независимость. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает «РИА Новости».

Он указал, что много лет спустя разговаривал с бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком. Константинов назвал его «совершенно отрицательным персонажем в истории Крыма».

«Он рассказывал ситуацию с Беловежской пущей и говорил, что тогда вопроса по Крыму не стояло, а если бы стоял, то мы готовы были пожертвовать не только полуостровом, а вообще всем чем угодно. Так хотелось страшно независимости узкой западноукраинской глубоко закомплексованной группе населения», — отметил Константинов.

Напомним, что Крым передали в состав УССР в 1954 году. В 1991 году был проведен референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР как субъекта СССР, что стало первым всенародным голосованием в истории союза. По результатам референдума, в котором 93,26% избирателей поддержали воссоздание, Верховная рада приняла закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики». При этом повышение статуса полуострова до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора осталось проигнорировано.

В 2014 году Крым вошел в состав РФ после референдума. За это высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.