Путин назвал приоритетное направление развития в космосе

Создание ядерной энергетической установки в космосе должно быть приоритетным направлением, необходимо обеспечить его финансированием. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Он отметил, что ядерная энергетическая установка в космосе является направлением, в котором РФ имеет «хорошие компетенции и имеет такие заделы, которыми может гордиться и рассчитывать в будущем». В связи с этим Путин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову с призывом определить вопросы, которые требуют дополнительного внимания.

«Эта тема, она важная. Вроде как мы все привыкли к тому, что у нас здесь есть такие компетенции, которыми другие страны не обладают, но нужно ей уделить особое внимание, чтобы она: а — развивалась и б — могла бы быть использована в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий», — сказал он.

Ранее Путин сообщил, что в атомной энергетике России на 99% применяются отечественные технологии.