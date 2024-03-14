В России открылись первые участки для голосования на выборах президента РФ

В России в 23:00 по московскому времени открылись первые избирательные участки для голосования на выборах президента страны на Дальнем Востоке и Чукотки (разница между Москвой и Чукоткой составляет +9 часов, а на территории Дальнего Востока действует четыре часовых пояса: +6, +7, +8, +9). Выборы президента РФ начинаются с 08:00 до 20:00 часов по местному времени 15 марта, сообщает сайт ЦИК.

«Выборы президента РФ начинаются с 08:00 до 20:00 часов 15 марта по местному времени. Голосование на избирательных участках продлится три дня. Воскресенье, 17 марта, основной и заключительный день голосования. Кроме того, почти в трех десятках регионов отдать свой голос можно будет онлайн и так собираются поступить около пяти миллионов избирателей», — отмечает ЦИК.

Чтобы гарантировать безопасность выборов, в системе предусмотрены специальные ключи шифрования. На заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова отметила, что общественные штабы всех 89 субъектов страны готовы вести круглосуточный мониторинг выборов президента России. Все три дня они будут держать связь с наблюдателями на участках, проверять все сигналы о возможных проблемах и давать объективную оценку хода голосования на брифингах.

На пост президента претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Выборы главы государства завершатся 17 марта в 21:00 по московскому времени, когда в Калининграде в 20:00 по местному времени закроются последние избирательные участки.