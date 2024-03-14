Москалькова призвала ООН решительно осудить атаки ВСУ на Курск и Белгород

Уполномоченный по правам человека при Президенте РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН и международным правозащитным организациям, потребовав решительно осудить удары ВСУ по территории Белгородской и Курской областей.

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По словам омбудсмена, действия украинских диверсантов направлены против мирных жителей и являются грубым нарушением прав человека.

«Действия боевиков направлены на то, чтобы подорвать избирательный процесс, посеять панику, помешать свободному волеизъявлению граждан РФ», — подчеркнула Москалькова.

При этом, как подчеркнула уполномоченный, возможность проголосовать на выборах Президента России для всех граждан будет обеспечена в полной мере.

Ранее 14 марта сообщалось, что российские средства ПВО сбили десять воздушных целей на подлете к Белгороду. Как писала ранее «Парламентская газета», в результате атак ВСУ в регионе погиб один человек, трое пострадали. Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков о гибели еще одного мужчины в ходе обстрела: снаряд попал в автомобиль.