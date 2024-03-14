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Россия закрыла въезд для бывшего посла США и еще двух сотен американских граждан

Россия закрыла въезд в страну для бывшего посла Вашингтона в Москве Джона Салливана и еще 226 американских граждан, причастных к русофобскому курсу администрации США. Об этом стало известно из заявления министерства иностранных дел России, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Россия закрыла въезд для бывшего посла США и еще двух сотен американских граждан
© globallookpress.com

«В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за „поддержку Кремля и специальной военной операции“, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции», — говорится в сообщении МИД.

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