Россия закрыла въезд для бывшего посла США и еще двух сотен американских граждан

Россия закрыла въезд в страну для бывшего посла Вашингтона в Москве Джона Салливана и еще 226 американских граждан, причастных к русофобскому курсу администрации США. Об этом стало известно из заявления министерства иностранных дел России, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за „поддержку Кремля и специальной военной операции“, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции», — говорится в сообщении МИД.