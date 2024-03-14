Захарова оценила песню сербских рокеров о Путине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова похвалила песню сербской рок-группы «Джепови» под названием «Долази Владимир» («Наступает время Владимира»), посвященную президенту РФ Владимиру Путину. Комментарий Захарова опубликовала в Telеgram-канале.

Накануне выборов президента России белградские рокеры выпустили песню в поддержку Путина и клип, снятый при поддержке Русского Дома в Белграде.

«Сербы огонь!» - так прокомментировала песню Захарова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Лидер группы Владимир Нишевич рассказал, что музыканты наблюдают за событиями в мире, а песня о Путине стала их предсказанием.

«Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель. Эта цель - свобода! Сербы и русские - братья навсегда!» - подчеркнул Нишевич.

Он добавил, что Россия стоит на защите семейных ценностей, и сербы «хотят быть частью этой семьи».

Вучич рассказал о поддержке Путина большинством украинцев в Сербии

Музыкант рассказал, что именно об этом говорится в припеве песни: «Там солнца восход, там просыпаются Москва и Владивосток, развернись и вперед, мы идем на восток».