Песков ответил на слова президента Литвы о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главу государства Владимира Путина надо не бояться, а уважать и слушать, так он прокомментировал слова президента Литвы Гитанаса Науседы о российском лидере. News.ru

"Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать", - отреагировал представитель Кремля на слова руководителя балтийской республики Гитанаса Науседы. Президент Литвы после нападения в его стране на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом) заявил, что Путина в Литве никто не боится. ТАСС

12 марта бывшая пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) сообщила, что на Леонида Волкова напали в Вильнюсе. По ее словам, нападавшие разбили окно в машине Волкова, распылили слезоточивый газ и начали бить его молотком. На место прибыли полиция и «скорая». Поиски нападавших уже ведутся. Волкова госпитализировали. Газета.Ru