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Памфилова сообщила о серьёзной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о серьёзной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках.

Памфилова сообщила о серьезной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения
© РИА Новости
«Пережили серьёзнейшую DDoS-атаку на служебный портал видеонаблюдения... Хорошо, что мы подстраховались. То есть они не пробили... Были приняты оперативные решения, атака была нейтрализована», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития России готово противостоять большому количеству кибератак на избирательную систему в период выборов главы государства.

Политика
Элла Памфилова
ЦИК России