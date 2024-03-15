Памфилова сообщила о серьезной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о серьёзной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках.

«Пережили серьёзнейшую DDoS-атаку на служебный портал видеонаблюдения... Хорошо, что мы подстраховались. То есть они не пробили... Были приняты оперативные решения, атака была нейтрализована», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития России готово противостоять большому количеству кибератак на избирательную систему в период выборов главы государства.