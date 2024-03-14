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Путин рассказал о своих мечтах во время работы в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии запуска строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в режиме видео-конференц-связи напомнил главе Сбербанка Герману Грефу, как они мечтали построить такую дорогу еще во время работы в Петербурге. По его словам, об этом же мечтал и мэр города на Неве Анатолий Собчак.

Путин рассказал о своих мечтах во время работы в Петербурге
© РИА Новости
Герман Оскарович, мы с вами, когда еще в Петербурге работали, мечтали о том, что построим такую дорогу. Мечтали не только мы, но и наши руководители, — и Анатолий Александрович Собчак, и [бывший вице-премьер] Алексей Алексеевич Большаков, — сказал Путин.

Президент РФ в режиме видеосвязи также дал старт началу строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Глава государства выразил уверенность, что оба проекта будут реализованы на самым высоком уровне. По каждому из них предстоит тяжелая и напряженная работа, отметил Путин, пожелав успехов всем, кто будет принимать в ней участие.

Два этих объекта очень важны для экономики, промышленности, для наращивания нашего инфраструктурного, технологического, энергетического потенциала, для развития регионов и повышения качества жизни людей, — подчеркнул Путин.

В октябре 2023 года гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал, что ВСМ Москва — Петербург планируют запустить до 2030 года. Он отметил, что при строительстве будут стараться максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта.

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