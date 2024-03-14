Джабаров прокомментировал слова Клинтон, включившей Трампа в команду Путина

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон сказала чушь, утверждая, что голосующие за американского экс-президента Дональда Трампа равны тем, кто выбирает российского лидера Владимира Путина. Таким мнением с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По его мнению, Клинтон так и не смогла смириться с собственным поражением на выборах в 2016 году.

«Поэтому, когда она имя Трампа произносит, ее всю корежит. Конечно, это чушь полная называть избирателей Трампа голосующими за Путина. Мы абсолютно точно знаем, что резкого улучшения отношений между США и Россией не произойдет, кто бы ни стал там новым президентом», — сказал сенатор.

Джабаров добавил, что РФ не интересуют предстоящие выборы в США, но американские политики, включая Клинтон, продолжают обвинять Путина. Как считает собеседник издания, подобное говорит об их бессилии против Москвы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на возможное существование личных интересов у Клинтон в отношении Президента России, о чем писала «Парламентская газета». По словам дипломата, бывший американский госсекретарь «десятилетиями пишет» и вспоминает встречи с Путиным.