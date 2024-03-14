Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление латвийского премьера Эвики Силини о железном занавесе между Россией и Прибалтикой. RT на русском

«Железа хватит? Или у России будут покупать?» — поинтересовалась Захарова. Lenta.ru

Силиня объявила, что прибалтийские страны будут отделены от России и Белоруссии «железным занавесом». Вместе с тем глава правительства уточнила, что на данном этапе государству не удается обрести полную независимость от газа и нефти из РФ. News.ru