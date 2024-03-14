Обращение Путина к россиянам перед выборами: главное

Главное из заявлений Владимира Путина в видеообращении по поводу предстоящих выборов:

— Россия безукоризненно соблюдает один из основных принципов демократического государства, а именно — регулярные выборы;

— Итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы;

«Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции»;

— Российскому обществу нужно быть сплоченным, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы;

— Граждане РФ неоднократно доказывали, что умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность страны;

«Скажу прямо - участие в выборах сегодня — это и есть проявление патриотических чувств»;

— Каждый голос на выборах — значим и ценен, поэтому в ближайшие три дня голосования жители РФ должны реализовать свое избирательное право и подтвердить сплоченность;

«У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей»;

— Военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции бойцы и собирающиеся участвовать в выборах президента 15-17 марта, подают пример всем россиянам.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.