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Путин обратился к россиянам

Глава РФ Владимир Путин обратился к гражданам перед трехдневным голосованием на выборах президента страны, подчеркнув, что итоги этих выборов напрямую повлияют на развитие страны в ближайшие несколько лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его обращение, которое транслировал Первый канал.

Путин обратился к россиянам
© ТАСС

Он напомнил, что уже завтра по всей стране откроются избирательные участки, по итогам которого будет определен новый лидер РФ. Путин отметил, что выборы в России пройдут уже в восьмой раз, и назвал это событие доказательством «незыблемости одного из основных принципов демократического государства».

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Лидер РФ считает, итоги всенародного голосования прямо повлияют на развитие государства в предстоящие несколько лет. Он добавил, что выборы — это шаг в будущее, и голос каждого гражданина имеет ценность. По его словам, «единственным источником власти в нашей стране является народ», а участие в выборах — «есть проявление патриотических чувств». Путин также обратил внимание на необходимость сплотиться и действовать сообща.

«Убежден, вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе», — сказал он.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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