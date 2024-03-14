Путин обратился к россиянам

Глава РФ Владимир Путин обратился к гражданам перед трехдневным голосованием на выборах президента страны, подчеркнув, что итоги этих выборов напрямую повлияют на развитие страны в ближайшие несколько лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его обращение, которое транслировал Первый канал.

Он напомнил, что уже завтра по всей стране откроются избирательные участки, по итогам которого будет определен новый лидер РФ. Путин отметил, что выборы в России пройдут уже в восьмой раз, и назвал это событие доказательством «незыблемости одного из основных принципов демократического государства».

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Лидер РФ считает, итоги всенародного голосования прямо повлияют на развитие государства в предстоящие несколько лет. Он добавил, что выборы — это шаг в будущее, и голос каждого гражданина имеет ценность. По его словам, «единственным источником власти в нашей стране является народ», а участие в выборах — «есть проявление патриотических чувств». Путин также обратил внимание на необходимость сплотиться и действовать сообща.

«Убежден, вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе», — сказал он.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.