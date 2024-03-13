В ООН прокомментировали планы Латвии ограничить голосование граждан РФ

Меры, принимаемые властями государств для обеспечения общественной безопасности, не должны быть дискриминационными. Так в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) прокомментировали, отвечая на вопрос ТАСС, сообщения о намерении властей Латвии во время предстоящих выборов президента РФ проверять у пришедших на избирательный участок в российское посольство в Риге наличие документа на право пребывания в стране.

"Все государства имеют право принимать меры для обеспечения общественной безопасности и порядка. Однако любые шаги должны быть объективно обоснованы и применяться недискриминационным образом", - заявила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

Государственная пограничная охрана Латвии и полиция ранее заявили, что во время предстоящих выборов президента РФ по мере возможностей будут проверять у пришедших на избирательный участок в российское посольство в Риге наличие документа на право пребывания в стране. По словам министра юстиции прибалтийской республики Инесе Либиня-Эгнере, власти Латвии рассматривают голосование на выборах президента России как поддержку специальной военной операции РФ на Украине. Она добавила, что граждане РФ, которые придут в посольство отдать свой голос на выборах, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Посольство России в Латвии заявило, что "намерение Риги ограничить доступ граждан России в посольство своей страны является беспрецедентным явлением для мировой дипломатической практики, грубым посягательством на конституционные права россиян и попыткой вмешательства во внутренние дела" РФ. Своими действиями, по мнению дипломатов, власти республики пытаются "искусственно снизить явку и повлиять на результат волеизъявления на избирательных участках" в Риге.

На территории Латвии голосование на выборах президента РФ пройдет 17 марта на двух избирательных участках, которые будут открыты в Риге в посольстве России и в консульском отделе диппредставительства.