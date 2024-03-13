Матвиенко встретится с главой Национальной Ассамблеи Таиланда

В четверг, 14 марта, председатель Совфеда Валентина Матвиенко встретится с главой Национальной Ассамблеи Королевства Таиланд Понпетом Вичитчончаем, сообщает пресс-служба палаты регионов.

Встреча пройдет в рамках официального визита Вичитчончая в Россию по приглашению Матвиенко.

На встрече с премьером Таиланда на полях форума «Один пояс, один путь» в 2023 году Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление товарооборота с королевством: в 2022 году объемы торговли снизились.

Вместе с тем Путин отметил рост турпотока в январе-сентябре 2023-го и пообещал «делать все, чтобы отношения развивались как можно интенсивнее».