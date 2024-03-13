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МИД России не получал уведомлений по выходу пограничников из Еревана

России по дипломатическим каналам не поступали уведомления от Армении о решении вывести пограничников РФ из аэропорта Еревана, сообщила на брифинге представитель МИД страны Мария Захарова. Она подчеркнула, что заявление Еревана было сделано после целой серии недружественных шагов по отношению к Москве. Трансляция брифинга идет на официальной странице МИД России во «ВКонтакте».

МИД России не получал уведомлений по выходу пограничников из Еревана
© ТАСС
Мы видели комментарии армянского руководства, по данной теме соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии, по дипломатическим каналам мы ничего не получали. <...> Упомянутые объявления сделаны армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана, — сказала Захарова.

Представитель МИД России выразила надежду, что все решения по данному вопросу будут приниматься по межведомственной линии. Она также усомнилась, что принятое Ереваном решение отвечает интересам Армении и ее народа.

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