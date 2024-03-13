Посольство РФ осудило препятствия, которые создают в Латвии для голосования

В МИД Латвии отказались давать ответ, сможет ли Рига предоставить гарантии безопасности и неприкосновенности на выборах президента России. Об этом сообщает Telegram-канал дипломатического представительства.

«Запросы посольства о предоставлении письменных гарантий неприкосновенности и иммунитета гражданам России от уголовного преследования по политическим мотивам за участие в голосовании настойчиво игнорируются латвийской стороной», — заявили в посольстве.

Также в дипломатическом представительстве отметили, что с одобрения властей латвийской столицы возле здания дипмиссии планируется устроить протестные акции. В целом, в посольстве отмечают, что решение препятствовать проведению выборов, принятое Латвией, является беспрецедентным в мировой практике и прямой попыткой вмешаться в дела суверенного государства.

До этого в Латвии объявили, что будут проверять документы у голосующих на выборах президента России.

Ранее сообщалось, что за Путина собрались голосовать более 80% россиян.