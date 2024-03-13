Названы самые жестокие страны-«вампиры» в истории человечества

Сенатор Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что главными «вампирами» в истории человечества стали Испанская империя, Франция в эпоху колониальных владений в Африке, а также Японская империя, державшая под контролем часть Китая и Юго-Восточную Азию, США и Британская империя. По его словам, в список можно включить Королевство Бельгия за его политику в Конго.

Думаю, в первую очередь речь идёт о США и Британской империи. Мы можем вспомнить и о более жестоких страницах истории. Это и Франция в эпоху колониальных владений в Африке, Испанская империя, державшая под контролем огромные территории в в Южной, Центральной и Северной Америках, — добавил Гибатдинов.

Собеседник подчеркнул: все перечисленные государства стремились к мировому господству, но большинство потерпело неудачу. Сенатор отметил: «сейчас эти страны входят в состав так называемого „коллективного запада“, который пытается построить новую империю».

Им невыгодно иметь стратегического оппонента в лице России. Наша страна пыталась выстраивать дружественные отношения с этими странами. Поэтому сейчас коллективный запад и пытается развязать против нас гибридную войну, уничтожить русскую культуру, настроить против нас людей, — заявил Гибатдинов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты должны понять, что «бал вампиров» заканчивается. Он отметил, что «так называемый золотой миллиард» на протяжении веков эксплуатировал народы Африки, Азии и Латинской Америки. А сегодня он стремится заморозить несправедливое положение дел на международной арене.