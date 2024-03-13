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Путин обсудит с кабмином реализацию тезисов послания Федеральному собранию

Российский президент Владимир Путин 14 марта обсудит с правительством реализацию тезисов послания Федеральному собранию.

Путин обсудит с кабмином реализацию тезисов послания Федеральному собранию
© РИА Новости

Обсуждение пройдёт в формате видеоконференцсвязи, сообщили в Кремле.

«Основная тема обсуждения — реализация послания президента Федеральному собранию», — говорится в сообщении.

6 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что правительство уже прорабатывает поручения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

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