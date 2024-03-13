Владимир Путин: никому не верю, России нужны реальные гарантии

За два дня до президентских выборов кандидат № 1 дал объемное интервью. Известно, что наш президент предпочитает не расставлять до конца акценты в своих заявлениях, оставляя смысловое пространство для интерпретаций и возможных временных корректировок. Владимир Путин обычно реагирует на вопросы, отражающие важные запросы общества, но сохраняет свободу рук до самого последнего момента, учитывая динамизм событий и их определенную непредсказуемость. Никакого догматизма. Свой стиль, подход к проблемам президент сохранил и на этот раз.

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Останется ли Мишустин премьером

Этот вопрос давно муссируется разного рода источниками с претензией на обладание инсайдерской информацией. Провожают одних министров и вице-премьеров, сватают в правительство других персон. Но очевидно, что ключевая фигура для всей правительственной перестройки — премьер-министр. Комментаторов смущает конституционное положение о том, что после избрания президента премьер и кабинет подают в отставку.

Вот и на этот раз на прямой вопрос о судьбе Михаила Мишустина президент отвечает обтекаемо: «Об этом еще рано говорить до выборов и подсчета голосов, но в целом правительство работает вполне удовлетворительно». Можно вспомнить, что Путин уже отправлял премьеров в отставку еще до самих выборов. И в принципе, ничего не мешало сделать такой ход и теперь.

Но, видимо, правительство не совершило ошибок и просчетов, которые поставили бы президента перед необходимостью «сбросить балласт». Тем более что график президента уже расписан и на период после выборов, в частности, он отправляется в Якутию и Красноярский край. А это подразумевает ритмичность работы сего властного аппарата.

Какой мирный договор нужен России

Президент еще раз повторил свое известное положение о том, что нас не устроит никакая «заморозка» конфликта, которую можно было бы использовать для перевооружения киевского режима. России необходим комплексный договор, который обеспечил бы безопасность страны. Но главное — должны быть гарантии. На этом обстоятельстве, условии новой архитектуры безопасности президент сделал особый акцент.

И когда он говорит, что «никому не верит», то явно имеет в виду печальный опыт прежних обещаний от нерасширения НАТО на восток и до соглашений «Минска-1» и «Минска-2», когда договоры были использованы не для решения проблемы нарастающей гражданской войны на Украине, а для выигрыша времени и перевооружения киевских режимов.

Проблема заключалась в том, что не было рычагов принуждения к выполнению достигнутых соглашений. Потому переговоры могут быть только серьезным разговором с гарантиями для нашего государства. Безопасность может быть только взаимной и неразрывной. А потому Россия не сделает ничего, что не отвечало бы ее жизненным интересам.

Возможен ли раздел Украины

Президент оригинально интерпретировал угрозу Эммануэля Макрона по вводу воинских контингентов натовских стран на Украину. По его словам, возможны серьезные геополитические последствия, прежде всего для самой Украины, которую якобы натовцы готовы защищать. В частности, он упомянул известное желание поляков вернуть себе земли Западной Украины, которые они считают исторически своими.

А потому с самого начала украинского конфликта Варшава допускает ввод своих сил. Но если они и войдут под любым благовидным предлогом, то уже никогда не уйдут. И их примеру могут последовать и другие соседние страны, имеющие территориальные претензии к нынешней Украине.

Президент напрямую не произнес слов о территориальном разделе Украины вплоть до ее исчезновения с политической карты мира. Суть процесса очевидна. Вопрос, имеет ли в виду такой исход сам Макрон.

Ждет ли нас ядерная война

Рассказал президент и о том, что с военно-технической точки зрения мы готовы к ядерной войне и что наша ядерная стратегическая триада самая современная. И такое положение не является секретом для противоположной стороны. Но такая постоянная готовность является гарантией от возникновения глобального конфликта.

Между тем даже в моменты обострения на ЛБС у России не было соблазна применить хотя бы тактическое ядерное оружие. В этом просто не было и нет смысла. А значит, все западные спекуляции на этот счет остаются только попытками обострить ситуацию. Но у России есть четкая доктрина применения ядерного оружия, которая хорошо известна.

Новое интервью Владимира Путина будет иметь немалый международный резонанс. Конечно, продолжится интерпретация его слов. Однако зона возможных западных спекуляций явно сузится.