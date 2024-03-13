$90.88+0.2699.36+0.22
Войти в почту

Путин: Необходимо привлекать мигрантов для устранения дефицита кадров

Предприниматели в России в ближайшие годы столкнутся с нехваткой кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Путин: Необходимо привлекать мигрантов для устранения дефицита кадров
© РИА Новости

По словам главы государства, в решении этого вопроса помогут меры, направленные на интеграцию в общество иностранцев, приезжающих работать в Россию.

«Без всяких сомнений, это вопрос, который требует особого внимания со стороны властей — и местных, и региональных, и федеральных», - указал он.

Путин добавил, что также для устранения дефицита кадров следует вернуть уехавших из России специалистов-соотечественников, передаёт ОТР. Ранее в Минтруда РФ подготовили законопроект, предусматривающий введение особого документа, подтверждающего право мигранта на временную трудовую деятельность в России, пишут «Известия».

Политика
Дмитрий Киселев
Владимир Путин
Минтруд России