Путин: Необходимо привлекать мигрантов для устранения дефицита кадров

Предприниматели в России в ближайшие годы столкнутся с нехваткой кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

По словам главы государства, в решении этого вопроса помогут меры, направленные на интеграцию в общество иностранцев, приезжающих работать в Россию.

«Без всяких сомнений, это вопрос, который требует особого внимания со стороны властей — и местных, и региональных, и федеральных», - указал он.

Путин добавил, что также для устранения дефицита кадров следует вернуть уехавших из России специалистов-соотечественников, передаёт ОТР. Ранее в Минтруда РФ подготовили законопроект, предусматривающий введение особого документа, подтверждающего право мигранта на временную трудовую деятельность в России, пишут «Известия».