В РАН нашли объяснение антироссийским шагам руководства Армении

Антироссийские шаги, которые руководство Армении предпринимает в последнее время, нужны ему для отвлечения граждан от внутренних проблем. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Станислав Притчин, сообщает в среду, 13 марта, радиостанция «Говорит Москва».

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Он указал, что одна из множества проблем, с которыми сталкивается республика, — ситуация с беженцами из Карабаха, «которых 100 тысяч переехало, которые вынуждены уезжать из страны, потому что они не получают ни должной поддержки, ни помощи».

«Таких проблем — куда ни ткни, у Армении их масса. Но вот сейчас для армянского руководства важно создать иллюзию того, что страна и руководство страны в первую очередь решает важные насущные вопросы безопасности, долгосрочного развития Армении», — констатировал историк.

По его словам, российские пограничники, от услуг которых решил отказаться Ереван, «оказались той стороной, которая вдруг играет против этой долгосрочной цели Армении».

«Это такая большая политическая игра, которая с очень неопределенным результатом может обернуться для Армении», — резюмировал эксперт.

Накануне, 12 марта, стало известно, что российские пограничники покинут аэропорт Звартноц в Ереване до 1 августа 2024 года. Сроки их вывода назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила от властей Армении ведомственное письмо о выводе пограничников из аэропорта. Соответствующий вопрос начали обсуждать в начале марта, о чем заявлял секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян.