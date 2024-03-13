Политолог: америкацам важно противостояние России и Европы

Западные страны всё время будут отправлять войска на Украину. Таким образом СВО затянется ещё на один год. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Американцам важно, чтобы начала воевать Европа. Для того, чтобы победить, надо посылать войска уже не на Украину, а в Европу. Если на Украине убивать европейцев, туда всё время будут присылать. Российская армия сейчас чуть больше миллиона, на западном направлении больше миллиона мы держать не можем. Этого достаточно, чтобы занять и надёжно контролировать Украину, Прибалтику. Допустим, Запад отправил войска на Украину или Белоруссию, и мы воюем. На год больше протянется СВО, за это время подготовят новые контингенты западные и отправят дальше воевать. Допустим, мы разбили новые, дальше выдвинулись в Польшу, заняли Варшаву, до Атлантики ещё большое пространство. В какой-то момент с нашей стороны закончатся войска. Всю Европу занять не можем. Для того, чтобы закончить войну, надо занять Париж, потом сидеть и смотреть на Лондон через пролив».

Ранее Ищенко заявил о подготовке ЕС к отправке военного контингента на Украину к концу 2024 года. Россия должна «добить» Киев до этого времени, отметил политолог.