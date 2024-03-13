Москва оценила призывы отдать Запорожскую АЭС Украине

Любые резолюции и заявления официальных лиц и организаций с призывами передать Запорожскую АЭС под контроль киевского режима или установлению на ней международного контроля расцениваются российской стороной как посягательство на суверенитет и территориальную целостность России.

Об этом говорится в заявлении МИД, текст которого размещен в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что активность украинских беспилотников вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) значительно возросла, риск возникновения ЧП повышен.