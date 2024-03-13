Песков ответил на вопрос про подарок Путину от главы Роскосмоса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, куда глава государства Владимир Путин поставил портрет первого космонавта Юрия Гагарина. Такой подарок ему 11 марта преподнес глава Роскосмоса Юрий Борисов, передает ТАСС.

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Пока не могу ответить: не знаю, — сказал Песков.

Глава Роскосмоса 11 марта докладывал Путину об успехах в отрасли и подарил президенту фотографию Гагарина с голубем. Борисов пожелал, чтобы глава государства, глядя на этот портрет, наполнялся оптимизмом и уверенностью в будущем страны. Оригинальный снимок был сделан 7 мая 1961 года во время визита Гагарина в Болгарию, где местный пионер дал космонавту голубя.

В мае 2023 года Путин учредил в стране новую награду, — орден Гагарина. Ее будут присуждать россиянам за успешное выполнение пилотируемого космического полета, а также заслуги в реализации космической программы и освоении космоса.

Ранее СМИ писали, что дочь первого человека в космосе Галина Гагарина зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Юрий Гагарин». Предполагается, что теперь наследница Гагарина будет получать отчисления с продаж различной продукции с упоминанием имени отца. Товарный знак распространяется на широкий ассортимент товаров, от значков и футболок до компьютерных игр.