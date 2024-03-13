В Кремле высказались о визите Путина в Турцию

Точных сроков визита президента России в Турцию пока нет, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос будет оперативно согласован через дипломатические каналы, передает ТАСС.

© kremlin.ru/ТАСС

Визит давно готовится. Мы тоже ждем этого визита. Это важный [визит], мы ждем этих контактов на высшем уровне российско-турецких. В настоящий момент четких сроков этих контактов у нас нет, они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим каналам, — уточнил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ допустил, что он посетит Турцию до начала выборов в России, которые назначены на 15-17 марта. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь сообщил, что созвонился с Путиным. В ходе беседы президент России пообещал своему коллеге «не затягивать» с визитом в Анкару.

В декабре прошлого года Владимир Путин нанес официальные визиты в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Представитель Кремля отметил, что поездки главы государства продемонстрировали широкие перспективы для отношений с этими странами. По словам пресс-секретаря, политическая воля к развитию отношений присутствует со всех сторон.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия и ОАЭ являются очень важными партнерами России в арабском мире. Кроме того, эти страны играют значительные роли в стабилизации международных рынков энергоносителей и вообще оказывают огромное влияние на весь регион.