Москва будет продолжать контакты с Ереваном и прояснять ситуацию насчет его дальнейшего членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Безусловно, мы услышали это заявление. Очевидно, что предстоит большая работа. Нам нужны контакты в рамках ОДКБ и на двустороннем уровне. Будем проявлять и обсуждать в рамках этих заявлений Пашиняна», — отметил Песков. Ura.Ru

Он также уточнил, что решение о возможном созыве экстренного саммита ОДКБ в связи со словами Пашиняна будут принимать представители организации. Газета.Ru