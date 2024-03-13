В Совфеде оценили инцидент с задержанным в Литве российским автомобилем

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает возмутительным инцидент с задержанным в Литве автомобилем с российскими регистрационными номерами. Он отметил, что от действий литовских властей пострадали обычные гражданские лица, которые въехали на территорию ЕС, как делали это всегда, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Ранее в Литве задержали первый автомобиль с российскими госномерами. Таможенный департамент республики сообщил, что машина, скорее всего, будет конфискована.

«И это тот самый Евросоюз, который неоднократно заявлял, что не ведет никаких военных действий с Россией. Однако конфискация имущества наших граждан является фактическим доказательством, что такие действия еще как ведутся!», — сказал Цеков.

По его словам, это свидетельствует о лживости декларируемой в Евросоюзе приверженности правам человека.