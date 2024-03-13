В МИД рассказали о реакции России на вступление Швеции в НАТО

Реакция России на вступление Швеции в НАТО будет зависеть от практических шагов Стокгольма в рамках реализации членства в этой организации. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Газета.Ru

"Относительно реакции на подобное развитие событий - она была дана по линии руководства нашей страны, неоднократно разъяснялась и министерством обороны, министерством иностранных дел. Все будет зависеть от практических и конкретных шагов этой страны в рамках реализации своего членства в НАТО. Вот на эти конкретные шаги будет дана реакция", - сказала дипломат. ТАСС

11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, после чего страна официально стала членом альянса. RT на русском