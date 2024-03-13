Путин рассказал о схеме «распила» бюджета США

Основной «распил» средств на оборонную сферу в США происходит за счет стоимости содержания зарубежных военных баз, заявил на канале «Россия 1» президент Владимир Путин.

© Army Sgt. John Schoebel / U.S. Department of Defense

По его словам, огромные деньги Белый дом тратит на содержание – и не только на заработные платы – баз по всему миру, передает РИА «Новости».

«А там как в черную дыру все уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идет основной «распил», – отметил Путин.

Также глава государства уточнил, что оборонный бюджет США составляет 860-870 млрд долларов, что абсолютно несопоставимо с расходами России.

В заключение президент добавил, что и при производстве в США средств поражения, вооружений тратятся такие деньги, которые трудно оценить.

Ранее стало известно, что США восемь лет назад создали в Украине «вдоль российской границы» 12 секретных баз.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ЦРУ в этой связи подтвердило правоту России при начале СВО.