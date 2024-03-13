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Путин рассказал, что ответил Ельцину на предложение баллотироваться

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что 25 лет назад, когда уже решивший уйти в отставку Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, он ответил, что не готов. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, что ответил Ельцину на предложение баллотироваться
© globallookpress.com

По словам Путина, он отвергал эту идею не из-за испуга, а из-за огромного масштаба задач и количества проблем, нараставших «с каждым днем как снежный ком».

«Поэтому я сказал искренне. И не потому, что, повторяю, чего-то испугался. А потому что я думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и не дай бог еще хуже сделаю что-нибудь», - рассказал Путин.

На вопрос, каким был бы его ответ Ельцину, если бы можно было вернуться в то время, Путин заявил, что менять ничего не стал бы.

«Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна», - подчеркнул президент.

Путин отметил, что исторический и экономический контексты, а также внутриполитическое положение страны побудили его к ответу, который он тогда дал.

Ельцин, по воспоминаниям Путина, воспринял это с пониманием и сказал, что они еще вернутся к этому разговору.

«В конце концов, он сказал, что «я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю». Ну, еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать - ну, сказал такие позитивные слова», - рассказал Путин.

В 2021 году во время «Прямой линии» Путин рассказал, что Ельцин поручал ему подобрать людей, которые могли бы баллотироваться на пост президента, но подобранные кандидаты отказались, так как «ситуация была сложной».

«Более того, когда Ельцин предложил мне баллотироваться, я сказал, что не готов. <…> Когда Ельцин ушел в отставку, я стал и.о., но ключевое решение о главе государства - всегда за гражданами», - подчеркивал Путин.
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