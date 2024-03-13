Путин рассказал, что ответил Ельцину на предложение баллотироваться

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что 25 лет назад, когда уже решивший уйти в отставку Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, он ответил, что не готов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, он отвергал эту идею не из-за испуга, а из-за огромного масштаба задач и количества проблем, нараставших «с каждым днем как снежный ком».

«Поэтому я сказал искренне. И не потому, что, повторяю, чего-то испугался. А потому что я думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и не дай бог еще хуже сделаю что-нибудь», - рассказал Путин.

На вопрос, каким был бы его ответ Ельцину, если бы можно было вернуться в то время, Путин заявил, что менять ничего не стал бы.

«Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна», - подчеркнул президент.

Путин отметил, что исторический и экономический контексты, а также внутриполитическое положение страны побудили его к ответу, который он тогда дал.

Ельцин, по воспоминаниям Путина, воспринял это с пониманием и сказал, что они еще вернутся к этому разговору.

«В конце концов, он сказал, что «я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю». Ну, еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать - ну, сказал такие позитивные слова», - рассказал Путин.

В 2021 году во время «Прямой линии» Путин рассказал, что Ельцин поручал ему подобрать людей, которые могли бы баллотироваться на пост президента, но подобранные кандидаты отказались, так как «ситуация была сложной».