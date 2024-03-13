В Госдуме предупредили об активизации «спящих» антироссийских сообществ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в преддверии выборов зафиксировала возобновление работы сообществ в соцсетях и Telegram-каналах, созданных для вмешательства в думские выборы 2021 года, заявил NEWS.ru глава комиссии Василий Пискарев. Он пояснил, что такие сообщества использовались в незаконной агитационной кампании среди находящихся за границей россиян.

© News.ru

Платформы организованы антироссийски настроенными активистами и бывшими сотрудниками структур, признанных экстремистскими на территории России, — сказал он.

По его словам, с помощью этих ресурсов осуществляется вербовка волонтеров для проведения опросов российских граждан на выходе из избирательных участков после голосования в посольствах. Целью таких кампаний является организация вбросов уже заготовленных фейковых экзитполов, пояснил парламентарий.

Нельзя исключать передачу списков проголосовавших россиян, например, властям прибалтийских стран для проведения репрессий в отношении наших граждан, — добавил он.

Ранее ВЦИОМ представил электоральный расчет, согласно которому действующий президент России Владимир Путин может набрать 82% голосов на предстоящих выборах главы государства. При этом расчетный показатель явки на голосование составил 71%. Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Николай Харитонов (КПРФ) — 6%, Владислав Даванков (партия «Новые люди») — 6%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 5%.