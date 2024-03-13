Путин рассказал о разговоре с Трампом о «спящем Джо»

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и США Джо Байдену.

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«Он мне так и сказал в одном из разговоров. Извините, я скажу, как он, это просто прямая речь: "Ты хочешь, чтобы победил „спящий Джо“», — сказал российский президент.

По его словам, он удивился, когда Трампа начали преследовать за то, что Москва якобы поддерживали его как кандидата. Путин назвал эти заявления «полным бредом».

Глава государства подчеркнул, что американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова.

Путин также заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в Соединенных Штатах. Он отметил, что Москва будет работать с любым президентом, за которого проголосуют американские граждане.