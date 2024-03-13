Путин: КНДР ни о чём не просила РФ, поскольку обладает своим ядерным оружием

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил, что у КНДР есть свой ядерный зонтик, и она ни о чём не просила Россию.

«... у Корейской Народной Демократической Республики есть свой ядерный зонтик. Они нас ни о чем не просили», — сказал российский лидер.

Ранее КНДР провела учения артиллерии, способной наносить удары по «столице врага».

Также лидер КНДР Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии для оперативных учений в западной части страны.