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Анонсировано большое интервью Путина

Телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина телеканалу «Россия 1» и РИА Новости, сообщило агентство.

Анонсировано большое интервью Путина
© globallookpress.com

По словам Киселева, после послания Федеральному собранию «возникло много дополнительных вопросов». В интервью будут даны оценки новым угрозам Запада и расставлены точки над i.

Трансляция беседы состоится в среду, 13 марта.

29 февраля Путин огласил в Гостином Дворе рекордное по длительности послание Федеральному собранию, продолжительность которого составила 2 часа 6 минут. Предыдущий рекорд — 1 час 55 минут — был установлен в 2018 году.

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