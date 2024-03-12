Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, в числе которых есть министры, депутаты, общественные деятели и журналисты. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В МИД рассказали, что санкции предусматривают запрет на въезд в Россию. Санкции стали ответом на «враждебную политику государств Прибалтики в отношении России» и «активное лоббирование» ими санкций против РФ.

В МИД заявили, что Латвия, Литва и Эстония вмешиваются во внутренние дела России, устраивают гонения на русскоязычное население и ведут «варварскую кампанию» по массовому сносу памятников советским воинам, а также пытаются переписать историю, занимаются героизацией нацизма и «накачивают» Украину оружием.

В МИД РФ предупредили, что санкционный список может быть расширен в любое время.

Ранее МВД России объявило в розыск эстонского премьера Каю Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа. СМИ сообщали, что против Каллас и Петеркопа возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.